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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSMAİL BEKŞEN

İsmail Bekşen

Büyük Birlik Partisi
İsmail Bekşen
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı