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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÜNAL BACIK

Ünal Bacık

Büyük Birlik Partisi
Ünal Bacık
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Aksaray
Kaynak: Anadolu Ajansı