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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALBAYRAK ÜREN

Albayrak Üren

Büyük Birlik Partisi
Albayrak Üren
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı