Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TÜRKAN ÇETİN

Türkan Çetin

Büyük Birlik Partisi
Türkan Çetin
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı