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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA KILIÇ

Mustafa Kılıç

Büyük Birlik Partisi
Mustafa Kılıç
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı