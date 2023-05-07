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Alaattin Çakır
Büyük Birlik Partisi
Antalya
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Şuayıp Bozkurt
Büyük Birlik Partisi
Antalya
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Ebru Akbulut
Büyük Birlik Partisi
Antalya
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Bilal Karaoğlu
Büyük Birlik Partisi
Antalya
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İsmail Metin
Büyük Birlik Partisi
Antalya
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Mahmut Turgut Sarıyıldız
Büyük Birlik Partisi
Antalya
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İbrahim Ceylan
Büyük Birlik Partisi
Antalya
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Salih Şener
Büyük Birlik Partisi
Antalya
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Hasan Tezel
Büyük Birlik Partisi
Antalya
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Servet Uylaş
Büyük Birlik Partisi
Antalya
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Uğur Bıyık
Büyük Birlik Partisi
Antalya
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Musa Koç
Büyük Birlik Partisi
Antalya
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Melisa Karacan
Büyük Birlik Partisi
Antalya
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Sinan Keleş
Büyük Birlik Partisi
Antalya
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Mehmet Yemenici
Büyük Birlik Partisi
Antalya
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Yılmaz Karateke
Büyük Birlik Partisi
Antalya
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Şeyma Kaya
Büyük Birlik Partisi
Antalya