Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BİLAL KARAOĞLU

Bilal Karaoğlu

Büyük Birlik Partisi
Bilal Karaoğlu
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı