Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSA KOÇ

Musa Koç

Büyük Birlik Partisi
Musa Koç
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı