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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET ERYATAN

Ahmet Eryatan

Büyük Birlik Partisi
Ahmet Eryatan
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Bingöl
Kaynak: Anadolu Ajansı