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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KÜBRA YILMAZ

Kübra Yılmaz

Büyük Birlik Partisi
Kübra Yılmaz
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Bolu
Kaynak: Anadolu Ajansı