Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DİLEK TURAN

Dilek Turan

Büyük Birlik Partisi
Dilek Turan
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Giresun
Kaynak: Anadolu Ajansı