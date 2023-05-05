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Mustafa Destici
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Dursun Çağlayan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Sultan Selim Şimşek
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Yaşar Sayan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Recep Tufan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Emir Faruk Uzunpınar
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Oya Eren
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Esra Boğaz
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Kadir Turan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Aybüke Burcu Alagöz
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Hasan Güngörmez
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Adem Karslı
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Salih Kuyumcu
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Hatice Açıl Akan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Hamdi Yıldız
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Baki Yavuz Bilgin
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Burak Tekin
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Kemal Çolak
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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İslam Aslan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Emine Merve Aladağ
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Soner Arslantürk
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Ömer Osman Yarıkan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Türkalp Mert Çevik
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Senem Fenni
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Aysel Çarıkçı
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Salih Şahin
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Uğur Can Demir
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Gökhan Keleş
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Emine Çınar
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Kerem Bala
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Ali Olgun
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Yiğit Ensar Erol
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge