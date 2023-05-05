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Bayram Karacan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Altan Aras
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Mehmet Cem Özel
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Abdullah Azder
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Ömer İlhan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Hakkı Kaya
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Muharrem Danışmaz
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Gülyeter Soydaş Torunoğlu
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Şerif Çelik
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Kübilay Yetim
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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İlyas Özcan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Uğur Bay
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Abdullah Aydın
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Hayrullah Çalışır
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Hakan Karpuz
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Arzucan Yıldırmış
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Celal Rıdvan Parmaksız
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Abdullah Demiroğlu
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Fatih Mehmet Tasasız
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Saniye Çelik
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Zafer Tabaş
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Hüseyin Celep
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Ali Aktaş
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Yaşar Tayar
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Ersin Açar
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Eda Yiğit
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Adem Kayaner
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Muhammet Ziya Dövletoğulları
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Ertan Eyriay
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Eyüp Ali Özdemir
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Mustafa Nuri Kaya
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Edaviye Yalçın
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Coşkun Açıl
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge