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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NEVZAT ULUTÜRK

Nevzat Ulutürk

Büyük Birlik Partisi
Nevzat Ulutürk
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
Kaynak: Anadolu Ajansı