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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALPER KUTSAL KÖZ

Alper Kutsal Köz

Büyük Birlik Partisi
Alper Kutsal Köz
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı