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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDULVAHAP POLAT

Abdulvahap Polat

Büyük Birlik Partisi
Abdulvahap Polat
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı