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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KÜRŞAT NACAR

Kürşat Nacar

Büyük Birlik Partisi
Kürşat Nacar
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Osmaniye
Kaynak: Anadolu Ajansı