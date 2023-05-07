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Mehmet Karal
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
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Mustafa Çavcı
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
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Halil Şen
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
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Mehmet Altunboğa
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
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Fırat Akbaş
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
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Ömer Taşdan
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
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Halil Çakmaz
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
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Halit Özbek
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
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Ahmet Direk
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
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Murat Çiftçi
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
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Fuat Kızılateş
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
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Halil Karakuş
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
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Cemal Mizan
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa