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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UĞUR KARACA

Uğur Karaca

Büyük Birlik Partisi
Uğur Karaca
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Sivas
Kaynak: Anadolu Ajansı