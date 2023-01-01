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ANASAYFA CUMHUR İTTİFAKI ERZURUM

ERZURUM - CUMHUR İTTİFAKI

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
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ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
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YENİDEN REFAH PARTİSİ
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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
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OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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AZİZİYE
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ÇAT
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HINIS
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HORASAN
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İSPİR
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KARAÇOBAN
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KARAYAZI
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KÖPRÜKÖY
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NARMAN
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OLTU
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OLUR
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PALANDÖKEN
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PASİNLER
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PAZARYOLU
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ŞENKAYA
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TEKMAN
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TORTUM
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UZUNDERE
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YAKUTİYE
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ERZURUM - CUMHUR İTTİFAKI MİLLETVEKİLLERİ / 0

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Kaynak: Anadolu Ajansı