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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜLİZAR YILDIZ

Gülizar Yıldız

Cumhuriyet Halk Partisi
Gülizar Yıldız
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Balıkesir
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Balıkesir'in Balya ilçesinde doğup, Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı