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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERHAT CAN EŞ

Serhat Can Eş

Cumhuriyet Halk Partisi
Serhat Can Eş
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Erzurum
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı