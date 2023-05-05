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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYSU BAHAR GÜRLEK

Aysu Bahar Gürlek

Cumhuriyet Halk Partisi
Aysu Bahar Gürlek
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Eskişehir
  • MESLEĞİ : ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
  • DOĞUM YILI : 2003
ÖZGEÇMİŞİ

2003 Eskişehir doğumlu olan Gürlek, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisidir.

Kaynak: Anadolu Ajansı