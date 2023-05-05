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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ GÖKÇEK

Ali Gökçek

Cumhuriyet Halk Partisi
Ali Gökçek
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • MESLEĞİ : MAKİNA MÜHENDİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1984
ÖZGEÇMİŞİ

Makine Mühendisi olan Gökçek, Yıldız Teknik Üniversitesi mezunudur.

Kaynak: Anadolu Ajansı