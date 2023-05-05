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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BEDİA BÜYÜKGEBİZ

Bedia Büyükgebiz

Cumhuriyet Halk Partisi
Bedia Büyükgebiz
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1988
ÖZGEÇMİŞİ

Bedia Büyükgebiz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2011 yılında mezun olmuştur.

Kaynak: Anadolu Ajansı