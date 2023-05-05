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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BÜLENT ÜTEBAY

Bülent Ütebay

Cumhuriyet Halk Partisi
Bülent Ütebay
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
  • MESLEĞİ : İşletmeci
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
Kaynak: Anadolu Ajansı