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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İLHAN KESİCİ

İlhan Kesici

Cumhuriyet Halk Partisi
İlhan Kesici
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : ENDÜSTRİ YÜKSEK MÜHENDİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1948
ÖZGEÇMİŞİ

22 Kasım 1948 Sivas Zara'da doğdu. Endüstri Yüksek Mühendisi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı. ODTÜ'de yüksek lisans eğitimi tez çalışması aşamasında Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nde Dünya Bankası ile İlişkiler ve Master Plan çalışmaları Proje Başmühendisi olarak çalıştı. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı yaptı . Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu Üyeliği ve Yükseköğretim Kurulu Üyeliği yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı