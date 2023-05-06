ÖZGEÇMİŞİ

22 Kasım 1948 Sivas Zara'da doğdu. Endüstri Yüksek Mühendisi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı. ODTÜ'de yüksek lisans eğitimi tez çalışması aşamasında Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nde Dünya Bankası ile İlişkiler ve Master Plan çalışmaları Proje Başmühendisi olarak çalıştı. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı yaptı . Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu Üyeliği ve Yükseköğretim Kurulu Üyeliği yaptı.