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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İRFAN KARATUTLU

İrfan Karatutlu

Cumhuriyet Halk Partisi
İrfan Karatutlu
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
  • MESLEĞİ : TIP DOKTORU
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1965
Kaynak: Anadolu Ajansı