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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NAİLE İŞLEK

Naile İşlek

Cumhuriyet Halk Partisi
Naile İşlek
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
  • MESLEĞİ : SERBEST
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
Kaynak: Anadolu Ajansı