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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BAYRAM KARADAĞ

Bayram Karadağ

Cumhuriyet Halk Partisi
Bayram Karadağ
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Karabük
  • MESLEĞİ : AĞIR SANAYİİ İŞÇİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
Kaynak: Anadolu Ajansı