Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MAHMUT ARIKAN

Mahmut Arıkan

Cumhuriyet Halk Partisi
Mahmut Arıkan
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Kayseri
  • MESLEĞİ : İNŞAAT MÜHENDİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1977
Kaynak: Anadolu Ajansı