Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELKIZA İLTER

Belkıza İlter

Cumhuriyet Halk Partisi
Belkıza İlter
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Kocaeli
  • MESLEĞİ : SİYASET BİLİMCİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı