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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KAMİL BÜLBÜL OKUYUCU

Kamil Bülbül Okuyucu

Cumhuriyet Halk Partisi
Kamil Bülbül Okuyucu
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Konya
  • MESLEĞİ : TARIM VE HAYVANCILIK
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı