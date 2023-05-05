Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NİLGÜN BAYRAKTAR

Nilgün Bayraktar

Cumhuriyet Halk Partisi
Nilgün Bayraktar
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Mardin
  • MESLEĞİ : ÖĞRETİM ÜYESİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı