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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSMAİL ÇELEBİ

İsmail Çelebi

Cumhuriyet Halk Partisi
İsmail Çelebi
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Tekirdağ
  • MESLEĞİ : Sanayici
  • EĞİTİM DURUMU : İlk
Kaynak: Anadolu Ajansı