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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NURTEN TAŞ

Nurten Taş

Cumhuriyet Halk Partisi
Nurten Taş
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Van
Kaynak: Anadolu Ajansı