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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SÜLEYMAN KUŞMAN

Süleyman Kuşman

Cumhuriyet Halk Partisi
Süleyman Kuşman
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Van
Kaynak: Anadolu Ajansı