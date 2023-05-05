-
Yılmaz Ekici
Anavatan Partisi
Elazığ
-
Fatma Delioğlu
Yenilik Partisi
Elazığ
-
Burak Uslu
Milli Yol Partisi
Elazığ
-
Muhammed Onur Omrak
Zafer Partisi
Elazığ
-
Emrah Okan
Emrah Okan
Elazığ
-
Özcan Ergül
Halkın Kurtuluş Partisi
Elazığ
-
Didem Kurtulmaz
Türkiye Komünist Partisi
Elazığ
-
Yusuf Teymur
Genç Parti
Elazığ
-
Erol Keleş
Adalet ve Kalkınma Partisi
Elazığ
-
Mustafa Korkmaz
Millet Partisi
Elazığ
-
Siracettin Sarı
Hak ve Özgürlükler Partisi
Elazığ
-
Ömer Ertan
Büyük Birlik Partisi
Elazığ
-
Erdinç Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Elazığ
-
Murat Çelikdağ
Sol Parti
Elazığ
-
Ömer Kan
Memleket Partisi
Elazığ
-
Kahraman Taşkın
Vatan Partisi
Elazığ
-
Gürsel Erol
Cumhuriyet Halk Partisi
Elazığ
-
Mehmet Çavaş
Yeniden Refah Partisi
Elazığ
-
Savaş Erdoğan
Yeşil Sol Parti
Elazığ
-
Semih Işıkver
Milliyetçi Hareket Partisi
Elazığ
-
İrfan Sönmez
İyi Parti
Elazığ
-
Eren Öztürkmen
Zafer Partisi
Elazığ
-
Osman İndibay
Milli Yol Partisi
Elazığ
-
Mehmet Sertkaya
Yenilik Partisi
Elazığ
-
Muttalip Çapkan
Anavatan Partisi
Elazığ
-
Cengiz Kaymaz
Cengiz Kaymaz
Elazığ
-
Mehmet Topcuoğlu
Genç Parti
Elazığ
-
Muammer Can Korkor
Türkiye Komünist Partisi
Elazığ
-
Hidayet Arslan
Halkın Kurtuluş Partisi
Elazığ
-
Ejder Açıkkapı
Adalet ve Kalkınma Partisi
Elazığ
-
Kemal Yıldız
Hak ve Özgürlükler Partisi
Elazığ
-
Hamdi Erdem
Millet Partisi
Elazığ
-
Mustafa Kırat
Büyük Birlik Partisi
Elazığ
-
Kürşad Arslan
Memleket Partisi
Elazığ
-
Onur Kemal Yenigül
Sol Parti
Elazığ
-
Sevinç Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Elazığ
-
Kadir Mum
Vatan Partisi
Elazığ
-
Abdullah Akın
Cumhuriyet Halk Partisi
Elazığ
-
Nurşat Yeşil
Yeşil Sol Parti
Elazığ
-
Melih Yunus Güneş
Yeniden Refah Partisi
Elazığ
-
Oğuzhan Demir
Milliyetçi Hareket Partisi
Elazığ
-
Yüksel Ercan
İyi Parti
Elazığ
-
Yunus Yılmaz
Anavatan Partisi
Elazığ
-
Burhan Ergen
Yenilik Partisi
Elazığ
-
Mine Karakaş
Milli Yol Partisi
Elazığ
-
Umay Tatar
Zafer Partisi
Elazığ
-
Bilal Çoban
Bilal Çoban
Elazığ
-
Erdoğan Erez
Halkın Kurtuluş Partisi
Elazığ
-
Adnan Atay
Türkiye Komünist Partisi
Elazığ
-
Nazife Topcuoğlu
Genç Parti
Elazığ
-
Mahmut Rıdvan Nazırlı
Adalet ve Kalkınma Partisi
Elazığ
-
Dursun Işık
Millet Partisi
Elazığ
-
Mehmet Zeki Sarı
Hak ve Özgürlükler Partisi
Elazığ
-
Hatice Geyik
Büyük Birlik Partisi
Elazığ
-
Selami Akbıyık
Sol Parti
Elazığ
-
Enes Faruk Nom
Memleket Partisi
Elazığ
-
Atilla Bulut
Vatan Partisi
Elazığ
-
Ahmet Yıldız
Cumhuriyet Halk Partisi
Elazığ
-
Mehmet Tan
Yeniden Refah Partisi
Elazığ
-
Ramazan Zırığ
Yeşil Sol Parti
Elazığ
-
Hakan Kuzu
Milliyetçi Hareket Partisi
Elazığ
-
Abdulkerim Eflatun
İyi Parti
Elazığ
-
Mehmet Çetinkaya
Zafer Partisi
Elazığ
-
Cengizhan Yurttaş
Milli Yol Partisi
Elazığ
-
Melisa Mutlu
Yenilik Partisi
Elazığ
-
Uğurcan Kuru
Anavatan Partisi
Elazığ
-
Muhammet Haci Güneş
Muhammet Haci Güneş
Elazığ
-
Barış Bayat
Genç Parti
Elazığ
-
Volkan Emre Çalı
Türkiye Komünist Partisi
Elazığ
-
Evrim Yıldız
Halkın Kurtuluş Partisi
Elazığ
-
Mücahit Yanılmaz
Adalet ve Kalkınma Partisi
Elazığ
-
Vedat Gedikoğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Elazığ
-
Emin Özsoy
Millet Partisi
Elazığ
-
Cahit Topçu
Büyük Birlik Partisi
Elazığ
-
Hasan Saltuk Tayanç
Memleket Partisi
Elazığ
-
Mehmet Şahin
Sol Parti
Elazığ
-
Ergin Er
Türkiye Komünist Hareketi
Elazığ
-
İsmet Sevim
Vatan Partisi
Elazığ
-
Alım Özdemir
Cumhuriyet Halk Partisi
Elazığ
-
Sultan Yaray
Yeşil Sol Parti
Elazığ
-
Salih Satıcı
Yeniden Refah Partisi
Elazığ
-
Yunus Genç
Milliyetçi Hareket Partisi
Elazığ
-
Şenay Aladağ Demirel
İyi Parti
Elazığ
-
Ezgi Ergüder
Anavatan Partisi
Elazığ
-
Şükrü Karagöz
Yenilik Partisi
Elazığ
-
Sebahattin İçen
Milli Yol Partisi
Elazığ
-
Ümit Kavaklı
Zafer Partisi
Elazığ
-
Yasemin Açık
Yasemin Açık
Elazığ
-
Hakan Yetgin
Halkın Kurtuluş Partisi
Elazığ
-
Mert Şahin
Türkiye Komünist Partisi
Elazığ
-
Cihan Kaptan
Genç Parti
Elazığ
-
Hasan Murat Öz
Adalet ve Kalkınma Partisi
Elazığ
-
Ramazan Sevindik
Millet Partisi
Elazığ
-
Hüseyin Adıgüzel
Hak ve Özgürlükler Partisi
Elazığ
-
Zenur Tepe
Büyük Birlik Partisi
Elazığ
-
Fatma Gülgen
Türkiye Komünist Hareketi
Elazığ
-
Özgün Taner Kara
Sol Parti
Elazığ
-
Özgür Kale
Memleket Partisi
Elazığ
-
Kazim Üstün
Vatan Partisi
Elazığ
-
Azat Alınak
Cumhuriyet Halk Partisi
Elazığ
-
Hatice Zorbozan
Yeniden Refah Partisi
Elazığ
-
Hadi Konar
Yeşil Sol Parti
Elazığ
-
Fatma Sevinç Oğuzhan
Milliyetçi Hareket Partisi
Elazığ
-
Nahit Baykara
İyi Parti
Elazığ