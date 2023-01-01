DİYARBAKIR - EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

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|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %0
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %0
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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KULP
Açılan Sandık Oranı %0
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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SUR
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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