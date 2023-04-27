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ANASAYFA ŞEHİRLER ERZİNCAN MERKEZ
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MERKEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
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İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMAH
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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OTLUKBELİ
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REFAHİYE
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TERCAN
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ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
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YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
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ANAVATAN PARTİSİ 		%0
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ADALET PARTİSİ 		%0
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GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
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GENÇ PARTİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
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SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
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YENİLİK PARTİSİ 		%0
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ZAFER PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ÇAYIRLI
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İLİÇ
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KEMAH
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KEMALİYE
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OTLUKBELİ
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REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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TERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÜZÜMLÜ
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 107,254 | Katılım Oranı: %90.46
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.1956,047 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %32.0130,310 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %6.115,787 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.431,357 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.121,060 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.13126 oy
%100
Seçmen Sayısı: 98,499 | Katılım Oranı: %81.64
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.9345,700 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %37.7229,753 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.353,435 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı