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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ESRA ALTUNBAŞ

Esra Altunbaş

Genç Parti
Esra Altunbaş
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı