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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KAĞAN KOYUNCU

Kağan Koyuncu

Genç Parti
Kağan Koyuncu
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı