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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BEYZA KAHVECİ

Beyza Kahveci

Genç Parti
Beyza Kahveci
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı