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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYHAN TEKİN

Ayhan Tekin

Genç Parti
Ayhan Tekin
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı