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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUSUF ÖRÜK

Yusuf Örük

Genç Parti
Yusuf Örük
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Aydın
Kaynak: Anadolu Ajansı