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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ENES ŞEN

Enes Şen

Genç Parti
Enes Şen
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı