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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İBRAHİM KARACA

İbrahim Karaca

Genç Parti
İbrahim Karaca
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı