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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERKAN MARAL

Serkan Maral

Genç Parti
Serkan Maral
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı