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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT ELMACIOĞLU

Murat Elmacıoğlu

Genç Parti
Murat Elmacıoğlu
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
Kaynak: Anadolu Ajansı