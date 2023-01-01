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ELAZIĞ - GENÇ PARTİ

Gençparti
KISALTMA :Gençparti GENEL BAŞKAN :CEM UZAN KURULUŞ TARİH :2002
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %0
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ALACAKAYA
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ARICAK
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BASKİL
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KARAKOÇAN
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KEBAN
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KOVANCILAR
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MADEN
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MERKEZ
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PALU
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SİVRİCE
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Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı